الدوري الإسباني – لا ليجا
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4 - 3
ن م
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رودريجو دي بول 10'أنطوان جريزمان 62', 90' + 4'S. Lino 79'
D. Lukebakio 12'I. Romero 32'J. Sanchez 57'
(ش١ 1-2) (ن م 4-3)

أتلتيكو مدريد v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,