الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 0
ن م
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جوليان ألفاريز 55'
(ش١ 0-0) (ن م 1-0)

أتلتيكو مدريد v أوساسوناالنتائج والإحصائيات,