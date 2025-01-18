الدوري الإيطالي
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2 - 3
ن م
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M. Retegui 16'أديمولا لوكمان 55'
ماتيو بوليتانو 27'S. McTominay 40'روميلو لوكاكو 78'
(ش١ 1-2) (ن م 2-3)

أتالانتا v نابوليالنتائج والإحصائيات,