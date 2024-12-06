الدوري الإيطالي
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2 - 1
ن م
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C. De Ketelaere 12'أديمولا لوكمان 87'
ألفارو موراتا 22'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

أتالانتا v ميلانالنتائج والإحصائيات,