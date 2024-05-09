الدوري الأوروبي
team-logo
3 - 0مجم 4 - 1
ن م
team-logo
أديمولا لوكمان 30'Matteo Ruggeri 52'El Bilal Toure 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

أتالانتا v مارسيلياالنتائج والإحصائيات,