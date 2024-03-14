الدوري الأوروبي
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2 - 1مجم 3 - 2
ن م
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أديمولا لوكمان 46'جيانلوكا سكاماكا 59'
Pedro Goncalves 33'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

أتالانتا v سبورتنج لشبونةالنتائج والإحصائيات,