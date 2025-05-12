الدوري الإيطالي
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2 - 1
انتهت
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أديمولا لوكمان 9'I. Sulemana 76'
بريان كريستانتي 32'
(½ 1-1) (انتهت 2-1)

أتالانتا ضد روماالنتائج والإحصائيات,