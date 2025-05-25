الدوري الإيطالي
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2 - 3
انتهت
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دانيل مالديني 32', 33'
انتوني هاينو 49'جاكوب أوندريجكا 71', 90' + 1'
(½ 2-0) (انتهت 2-3)

أتالانتا ضد بارماالنتائج والإحصائيات,