دوري أبطال أوروبا
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2 - 2
ن م
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لوك دي يونج 86' (جزاء)Jordan Teze 90' + 5'
نيمانيا جوديل 68'يوسف النصيري 87'
(ش١ 0-0) (ن م 2-2)

آيندهوفن v إشبيليةالنتائج والإحصائيات,