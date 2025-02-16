الدوري الألماني
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3 - 1
ن م
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H. Larsson 18'Tuta 37'C. Uzun 60'
F. Porath 73'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

آينتراخت فرانكفورت v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,

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