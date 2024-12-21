الدوري الألماني
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1 - 3
ن م
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R. Kristensen 75'
Kaua 15' (هدف عكسي)P. Nebel 27', 58'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

آينتراخت فرانكفورت v ماينتسالنتائج والإحصائيات,