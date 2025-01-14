الدوري الألماني
team-logo
4 - 1
ن م
team-logo
R. Koch 43'عمر مرموش 65'H. Ekitike 71'N. Collins 81'
R. Doan 37'
(ش١ 1-1) (ن م 4-1)

آينتراخت فرانكفورت v فرايبورجالنتائج والإحصائيات,