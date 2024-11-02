الدوري الألماني
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7 - 2
ن م
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H. Ekitike 9', 69'عمر مرموش 18'A. Knauff 20'N. Brown 32'محمود داوود 61'C. Uzun 66'
D. de Wit 35'P. Hofmann 51'
(ش١ 4-1) (ن م 7-2)

آينتراخت فرانكفورت v بوخومالنتائج والإحصائيات,