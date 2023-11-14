كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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J. Pritchard 7'
Z. Westbrooke 67'جو آيرونسايد 101'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

آكرينجتون v دونكاسترالنتائج والإحصائيات,