الدوري الإنجليزي الممتاز
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3 - 0
ن م
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بوكايو ساكا 15'توماس 52'E. Nwaneri 86'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

آرسنال v نوتنجهام فوريستالنتائج والإحصائيات,