كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
1 - 1ضربة جزاء 3 - 5
team-logo
جابرييل 63'
برونو فيرنانديش 52'
(½ 0-0) (انتهت 1-1) (انتهت 1-1)

آرسنال ضد مانشستر يونايتدالنتائج والإحصائيات,