الدوري الإنجليزي الممتاز
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4 - 2
ن م
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جابرييل مارتينيلي 20'لياندرو تروسار 45' + 1'W. Ndidi 90' + 4' (هدف عكسي)كاي هافرتيس 90' + 9'
J. Justin 47', 63'
(ش١ 2-0) (ن م 4-2)

آرسنال v ليستر سيتيالنتائج والإحصائيات,