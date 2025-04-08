دوري أبطال أوروبا
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3 - 0
ن م
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ديكلان رايس 58', 70'ميكيل ميرينو 75'
(ش١ 0-0) (ن م 3-0)

آرسنال v ريال مدريدالنتائج والإحصائيات,