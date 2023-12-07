كأس ملك إسبانيا
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2 - 1
ن م
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Haji Ceesay 5'Jorge Pesca 65'
فيدي 34'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

آراندينا سي إف v قادشالنتائج والإحصائيات,