كأس ملك إسبانيا
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2 - 4
ن م
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Eneko Jauregi 30'Rayco Rodriguez 35'
Miguel Rodriguez 6'Jailson 49'Anastasios Douvikas 52', 75'
(ش١ 2-1) (ن م 2-4)

اموريبيتا v سيلتا فيجوالنتائج والإحصائيات,