دوري أبطال آسيا النخبة
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0 - 2
ن م
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ماركوس ليوناردو 14'سالم الدوسري 49'
(ش١ 0-1) (ن م 0-2)

برعاية

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الوصل v الهلالالنتائج والإحصائيات,

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