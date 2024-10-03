دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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M. Al Alaeli 4'اوديون ايغالو 82'
أليخاندرو بوزويلو 74'F. Sakala 90' + 14' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

الوحدة v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,