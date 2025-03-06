دوري روشن السعودي
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3 - 1
ن م
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سعد بقير 24'اوديون ايغالو 76'A. Cretu 90'
كريم البركاوي 16'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

الوحدة v الرائدالنتائج والإحصائيات,