دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
عبدالله الحافظ 81'A. Al-Haji 90' + 6'
روجير إيبانيز 6'جالينو 58'رياض محرز 89'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

الوحدة v الأهليالنتائج والإحصائيات,