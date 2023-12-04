دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 1
ن م
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Michael 4'سالم الدوسري 54'
Mahmoud Ghaed Rahmati 77'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

برعاية

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الهلال v نساجي مازندرانالنتائج والإحصائيات,