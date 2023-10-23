دوري أبطال آسيا النخبة
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6 - 0
ن م
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ألكساندر ميتروفيتش 5', 67', 80'Sergej Milinkovic-Savic 75'Mohammed Al Burayk 82'Abdulelah Al Malki 90' + 5'
(ش١ 1-0) (ن م 6-0)

برعاية

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الهلال v مومباي سيتيالنتائج والإحصائيات,