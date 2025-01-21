دوري روشن السعودي
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4 - 1
ن م
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ماركوس ليوناردو 7'مالكوم 11', 82'عبد الله الحمدان 90' + 1'
C. Goodwin 89'
(ش١ 2-0) (ن م 4-1)

برعاية

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الهلال v الوحدةالنتائج والإحصائيات,