دوري روشن السعودي
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1 - 1
ن م
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سالم الدوسري 60'
M. Konate 45' + 1'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1)

برعاية

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الهلال v الرياضالنتائج والإحصائيات,

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