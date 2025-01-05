دوري أبطال إفريقيا
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1 - 1
انتهت
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جان كلود جيروموجيشا 78'
سفيان بايازيد 5'
(½ 0-1) (انتهت 1-1)

الهلال أم درمان ضد مولودية الجزائرالنتائج والإحصائيات,