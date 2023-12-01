دوري أبطال إفريقيا
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3 - 1
ن م
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Yassine Meriah 8' (هدف عكسي)محمد عبد الرحمن 15' (جزاء)Pape N'Diaye 78'
Kebba Sowe 59'
(ش١ 2-0) (ن م 3-1)

الهلال أم درمان v الترجيالنتائج والإحصائيات,