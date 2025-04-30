دوري أبطال آسيا النخبة
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2 - 3
انتهت
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ساديو ماني 28'أيمن أحمد 87'
T. Ito 10'Y. Ozeki 41'آكيهيرو إيناغا 76'
(½ 1-2) (انتهت 2-3)

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النصر ضد كاواساكي فرونتاليالنتائج والإحصائيات,