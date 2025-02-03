دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 0
ن م
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علي الحسن 25'كريستيانو رونالدو 44' (جزاء), 78'محمد عبدالحكيم ال فتيل 88'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

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النصر v الوصلالنتائج والإحصائيات,