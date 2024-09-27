دوري روشن السعودي
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2 - 0
ن م
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A. Gabriel 41'كريستيانو رونالدو 56' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-0)

برعاية

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النصر v الوحدةالنتائج والإحصائيات,