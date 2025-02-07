دوري روشن السعودي
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3 - 0
ن م
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جون دوران 22', 72'كريستيانو رونالدو 74'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

برعاية

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النصر v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,