دوري أبطال آسيا النخبة
team-logo
5 - 1
ن م
team-logo
أندرسون تاليسكا 5', 90' + 4'كريستيانو رونالدو 31'F. Cardoso 37' (هدف عكسي)ويسلي جاسوفا 81'
بينتو 56' (هدف عكسي)
(ش١ 3-0) (ن م 5-1)

برعاية

logo

النصر v العينالنتائج والإحصائيات,