دوري أبطال آسيا النخبة
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4 - 3مجم 4 - 4جزاء 1 - 3
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Abdulrahman Ghareeb 45' + 5'خالد عيسى 51' (هدف عكسي)أليكس تيليس 72'كريستيانو رونالدو 118' (جزاء)
سفيان رحيمي 28', 45'Sultan Al Shamsi 103'
(ش١ 1-2) (ن م 3-2) (و إ 4-3)

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النصر v العينالنتائج والإحصائيات,