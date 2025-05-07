دوري روشن السعودي
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2 - 3
انتهت
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ساديو ماني 3'أيمن أحمد 37'
كريم بنزيما 49'نجولو كانتي 52'حسام عوار 90' + 4'
(½ 2-0) (انتهت 2-3)

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النصر ضد الاتحادالنتائج والإحصائيات,