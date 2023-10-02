دوري أبطال آسيا النخبة
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3 - 1
ن م
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كريستيانو رونالدو 66'أندرسون تاليسكا 72', 77'
Senin Sebai 44'
(ش١ 0-1) (ن م 3-1)

برعاية

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النصر v استقلال دوشنبهالنتائج والإحصائيات,