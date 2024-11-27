دوري أبطال أوروبا
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5 - 1
ن م
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S. Katompa Mvumpa 12'R. Krunic 31'M. Ivanic 65'N. Radonjic 69', 88'
E. Demirovic 5'
(ش١ 2-1) (ن م 5-1)

النجم الأحمر بلجراد v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,