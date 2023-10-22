الدوري المصري الممتاز
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3 - 3
ن م
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Joseph Ochaya 5' (جزاء)Mohamed Salem 17'Ahmed Fawzi 90' + 11'
Mahmoud Saber 45' + 4' (جزاء)Mostafa Ziko 81' (جزاء)Rafaat Khalil 90' + 7' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 3-3)

المقاولون العرب v زدالنتائج والإحصائيات,