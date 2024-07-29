الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Mohamed Salem 30'Mohamed Antar 53'
Seifeddine Jaziri 61'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

المقاولون العرب v الزمالكالنتائج والإحصائيات,