كأس أمم إفريقيا
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3 - 0
ن م
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رومان سايس 30'عز الدين أوناحي 77'يوسف النصيري 80'
(ش١ 1-0) (ن م 3-0)

المغرب v تنزانياالنتائج والإحصائيات,