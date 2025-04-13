الدوري المصري الممتاز
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4 - 0
ن م
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P. Badji 45' + 2', 68', 82'M. Gaber 66'
(ش١ 1-0) (ن م 4-0)

المصري v بتروجيتالنتائج والإحصائيات,