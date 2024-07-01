الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Abderrahim Deghmoum 19'فخر الدين بن يوسف 54'
Arnaud Randrianantenaina 39'
(ش١ 1-1) (ن م 2-1)

المصري v الجونةالنتائج والإحصائيات,