الدوري المصري الممتاز
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0 - 4
ن م
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Osama Faisal 1', 15', 62'Karim Bambo 54'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

المصري v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,