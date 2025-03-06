دوري روشن السعودي
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1 - 1
ن م
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بيير إيميرك آوباميانج 90' + 1'
نجولو كانتي 90' + 7'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1)

القادسية v الاتحادالنتائج والإحصائيات,