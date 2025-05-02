دوري روشن السعودي
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2 - 1
انتهت
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Z. Al Sahafi 47'ضاري سيار العنزي 51' (هدف عكسي)
نيكولاي ستانسيو 40'
(½ 0-1) (انتهت 2-1)

الفيحاء ضد ضمكالنتائج والإحصائيات,