دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 1
ن م
team-logo
R. Lopez 33', 58'
J. Quinones 90' + 3' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

الفيحاء v القادسيةالنتائج والإحصائيات,