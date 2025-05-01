دوري روشن السعودي
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3 - 1
انتهت
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M. Vargas 2'S. Bendebka 4'M. Batna 16'
كريستيان جوانكا 13'
(½ 3-1) (انتهت 3-1)

الفتح ضد الشبابالنتائج والإحصائيات,