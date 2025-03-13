دوري روشن السعودي
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
M. Vargas 27', 60'M. Batna 65' (جزاء)
O. Gonzalez 82'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

الفتح v الرائدالنتائج والإحصائيات,